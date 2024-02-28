Komedi dizisi Prens'in ikinci sezonu ne zaman başlayacak?

Komedi dizisi Prens'in ikinci sezonu ne zaman başlayacak?
BluTV'de yayımlanacak komedi dizisi Prens'in ikinci sezon yayım tarihi belli oldu. İşte, açıklanan bilgiler...

Türkiye'nin en popüler çevrim içi dizi ve film platformlarından BluTV, ilk kez geçtiğimiz yıl yayımlanan komedi dizisi Prens'in ikinci sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; dizinin ikinci sezonundan yeni tanıtım videosu geldi. Ayrıca Prens ikinci sezonun yayım tarihi de belli oldu.

PRENS İKİNCİ SEZON YAYIM TARİHİ NE ZAMAN?

Senarist Giray Altınok'un X'te yaptığı paylaşıma göre dizinin ikinci sezonu, 9 Nisan'da yayımlanacak. Dizi, yine BluTV üzerinden seyirci ile buluşacak.

PRENS KONUSU NEDİR?

Dizinin ilk sezonunda Prens rolünde gördüğümüz isim Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin gibi isimlerin eşlik ettiği dizi, kurgusal bir imparatorluk olan Bongomya'da yaşayan insanların maceraları anlatılıyor.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek