Komedi dizisi Prens'in ikinci sezonu ne zaman başlayacak?

BluTV'de yayımlanacak komedi dizisi Prens'in ikinci sezon yayım tarihi belli oldu. İşte, açıklanan bilgiler...

Türkiye'nin en popüler çevrim içi dizi ve film platformlarından BluTV, ilk kez geçtiğimiz yıl yayımlanan komedi dizisi Prens'in ikinci sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; dizinin ikinci sezonundan yeni tanıtım videosu geldi. Ayrıca Prens ikinci sezonun yayım tarihi de belli oldu.

PRENS İKİNCİ SEZON YAYIM TARİHİ NE ZAMAN?

Senarist Giray Altınok'un X'te yaptığı paylaşıma göre dizinin ikinci sezonu, 9 Nisan'da yayımlanacak. Dizi, yine BluTV üzerinden seyirci ile buluşacak.

PRENS KONUSU NEDİR?

Dizinin ilk sezonunda Prens rolünde gördüğümüz isim Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin gibi isimlerin eşlik ettiği dizi, kurgusal bir imparatorluk olan Bongomya'da yaşayan insanların maceraları anlatılıyor.