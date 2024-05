Margot Robbie'nin başrolde olacağı "The Sims" filminin detayları ortaya çıkıyor. Filmin yapımcılığını Amazon MGM üstlenecek.

Son yıllarda video oyunlarının film ve dizi uyarlamaları giderek popüler hale geldi. Fallout'tan The Last of Us'a, Sonic'ten Mortal Kombat'a kadar birçok ünlü oyun, beyaz perdeye veya ekranlara taşındı. Şimdi ise, Electronic Arts'ın meşhur yaşam simülatörü The Sims'in film uyarlamasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Amazon MGM üstleniyor

Puck News'in haberine göre, The Sims filminin yapımcılığını Amazon MGM üstlenecek. Bu gelişme, bir süre önce ortaya atılan The Sims'in film uyarlaması iddialarını doğruluyor. Amazon MGM, filmi dünya genelinde sinemalarda izleyiciyle buluşturmayı planlıyor.

Margot Robbie başrolde ve yapımcı koltuğunda

Filmle ilgili ortaya çıkan ilk detaylar oldukça heyecan verici. Barbie filmiyle büyük bir başarı yakalayan dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, The Sims filminde başrolde yer alacak. Robbie, aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenirken, senaryo yazımında da Briony Redman ile birlikte katkıda bulunacak. Filmin yönetmenliğini ise başarılı isim Kate Herron yapacak.

Netflix yarışı kaybetti

Başlangıçta Netflix, The Sims filmi için daha yüksek bir teklif sunmuştu. Ancak Margot Robbie ve ekibi, filmin dünya çapında sinemalarda gösterilmesini tercih ettikleri için Amazon MGM ile anlaşma sağlandı. Bu tercih, filmin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

The Sims filmi hakkında henüz çok fazla detay bulunmuyor. Filmin çıkış tarihi ve diğer oyuncuları henüz açıklanmadı. Ayrıca, filmin konusu hakkında da net bir bilgi yok. The Sims, hikaye odaklı bir oyun olmaktan ziyade, oyuncuların kendi karakterlerini oluşturup onlara bir hayat yaşattığı bir yaşam simülatörü olarak biliniyor. Bu nedenle, filmin nasıl bir senaryoya sahip olacağı merak konusu. Belki de film, Barbie tarzı yaratıcı bir uyarlama olarak karşımıza çıkabilir.