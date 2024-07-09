Marvel'ın yeni dizisi "Agatha All Along"un fragmanı yayınlandı

Bu sonbaharda izleyici ile buluşacak olan yeni Marvel dizisi Agatha All Along'dan ilk fragman yayınlandı.

Marvel hayranlarının merakla beklediği yeni dizi "Agatha All Along"un ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Bu sonbaharda izleyicilerle buluşacak olan dizi, "WandaVision"dan tanıdığımız güçlü cadı Agatha Harkness karakterine odaklanıyor.

Agatha All Along ne zaman yayınlanacak?

"Agatha All Along," Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) ilk kez "WandaVision" dizisinde karşımıza çıkan Agatha Harkness'ın hikayesini derinlemesine ele alıyor. Dizi, Scarlet Witch tarafından hapsedilen Agatha'nın, bir genç tarafından serbest bırakılmasını ve eski gücünü yeniden kazanma mücadelesini anlatıyor. Fragmanda görüldüğü üzere, dizi "WandaVision"ın mistik ve esrarengiz tonunu sürdürecek.

Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness rolüyle geri döndüğü dizinin oyuncu kadrosunda Joe Locke, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Maria Dizzia, Paul Adelstein ve Patti LuPone gibi isimler yer alıyor. Dizi, dokuz bölümlük bir mini dizi olarak planlandı ve ilk iki bölümü 18 Eylül'de Disney+ platformunda yayınlanacak. Kalan yedi bölüm ise haftalık olarak izleyicilerle buluşacak.