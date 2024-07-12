Minyonlar 3 ne zaman çıkacak? Minions serisinin devamı ne zaman vizyona girecek?

Universal ve Illumination, animasyon dünyasında büyük yankı uyandıran ve gişe rekorları kıran "Minyonlar" serisinin üçüncü bölümünün vizyon tarihini açıkladı. Peki, Minyonlar 3 ne zaman çıkacak? Minyonlar serisinin devamı ne zaman vizyona girecek? Detaylar haberimizde...

Sinemaseverlerin merakla beklediği 'Minyonlar' serisinin devam filminin ne zaman vizyona gireceği belli oldu.

Minyonlar 3 için hazırlıklar devam ediyor

2022 yılında vizyona giren "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" filmi dünya çapında 940 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşmıştı. Ayrıca, Universal ve Illumination'ın son projesi olan "Çılgın Hırsız 4", ABD ve Kanada'da ilk haftasında 147 milyon dolar, dünya çapında ise 255 milyon dolarlık toplam hasılat elde etmişti.

"Minyonlar 3" filminin yönetmen koltuğunda, Minyonlar'a hayat veren Pierre Coffin yer alacak. Coffin, ilk üç "Çılgın Hırsız" filminin ve 2015 yılında çıkan ilk "Minyonlar" filminin de yönetmenliğini üstlenmişti. Onun benzersiz yönetmenlik tarzı ve Minyonlar'ın karakteristik seslendirmesi, yeni filmde de izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Senaryo yazımında ise ilk "Minyonlar" filmi ve "Evcil Hayvanların Gizli Hayatı" filmlerinin yazarı Bryan Lynch görev alacak. Illumination'ın kurucusu ve CEO'su Chris Meledandri, Bill Ryan ile birlikte yapımcılığı üstlenecek.

Merakla beklenen "Minyonlar" serisinin üçüncü bölümü 30 Haziran 2027'de sinemalarda olacak.