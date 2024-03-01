MUBI’nin mart ayı programı açıklandı! Heyecan verici 7 yapım geliyor
Sinema tutkunlarını heyecanlandıran bir haber var! Dijital sinema platformu MUBI, mart ayında izleyicileriyle buluşacak olan filmlerini duyurdu. MUBI'nin mart seçkisinde tam 7 yeni yapım yer alacak. İşte, merakla beklenen MUBI mart seçkisinin öne çıkan filmleri...
Sinema tutkunlarının merakla beklediği an geldi! Dijital sinema platformu MUBI, mart ayında izleyicilerle buluşturacağı yeni filmlerini duyurdu. Mart seçkisinde yer alacak olan 7 yeni yapım, sinemaseverlere çeşitli temalar ve heyecan verici hikayeler sunacak. İşte, MUBI'nin mart ayı programında yer alacak olan öne çıkan filmler ve detayları...
MUBI'NİN MART AYI PROGRAMI
- DÜET
- KÖPRÜ ÜSTÜ AŞIKLARI / LES AMANTS DU PONT-NEUF
- SIBYL
- THE LAST YEAR OF DARKNESS
- ULYSSES ÇEVİRMEK
- BİR NEFES DAHA
- ŞARKÜTERİ / DELICATESSEN
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