MUBI’nin mart ayı programı açıklandı! Heyecan verici 7 yapım geliyor

Sinema tutkunlarını heyecanlandıran bir haber var! Dijital sinema platformu MUBI, mart ayında izleyicileriyle buluşacak olan filmlerini duyurdu. MUBI'nin mart seçkisinde tam 7 yeni yapım yer alacak. İşte, merakla beklenen MUBI mart seçkisinin öne çıkan filmleri...