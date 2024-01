Netflix, 2024 yılında bu dizi ve filmlerle geliyor!

Netflix, 2024 yılında yayınlayacağı dizi ve filmlerin listesini açıkladı. Listeye bakıldığında Netflix, rakiplerine ciddi şekilde gözdağı veriyor. Çünkü bomba yapımlar bu yıl izleyici karşısına gelecek.

Netflix, 2024 içerik listesini yayınlayarak bir dizi yeni sezon ve heyecan verici yapımla dolu bir yılı müjdeledi. 2024 yılında birbirinden harika yapımlar, izleyicilerle buluşmaya bekliyor.

Peki 2024'te Netflix'e hangi yapımlar gelecek? İşte öne çıkan bazı yapımlar:

2024'te bu yapımlar geliyor

The Diplomat Sezon 2

Bridgerton Sezon 3

Squid Game Sezon 2

Empress Sezon 2

Tour de France: Unchained Sezon 2

Love is Blind Sezon 6

F1: Drive to Survive Sezon 6

Full Swing Sezon 2

3 Body Problem (Game of Thrones yapımcılarından, çok satan romandan uyarlanan)

Griselda (Başrolde Sofia Vergara)

The Gentlemen (Guy Ritchie'den)

Eric (Başrolde Benedict Cumberbatch)

Avatar: Son Hava Bükücü

Cien Años de Soledad (Gabriel García Márquez romanından uyarlanan Kolombiya yapımı)

Senna (Brezilya yapımı)

Ayrıca, Squid Game'in resmi olarak geri dönmesiyle ilgili haberlerle abonelerin ve şirketin memnun olduğu belirtiliyor. Netflix'e göre, Squid Game, yayınlandığı ilk 91 gün boyunca 265,2 milyon izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en büyük Netflix dizisi oldu.

Film bölümünde ise Netflix, CEO Scott Stuber'ın ayrılmasından önce önemli isimlerle dolu bir 2024 film vizyonunu duyurdu. Bazı öne çıkan yapımlar arasında Rebel Moon'un devam filmleri, Cameron Diaz - Jamie Foxx'la Back in Action, Steven Spielberg'ün yapımcılığını üstlendiği Carry On (Jason Bateman ve Taron Edgerton'ın başrolleri paylaştığı), John Lasseter'dan Spellbound, Eddie Murphy'nin Beverly Hills Cop: Axel F rolüne geri döndüğü ve Kerry Washington'un başrol oynadığı Tyler Perry'nin yönettiği Six Triple Eight bulunuyor.