Netflix, beyaz perdeye resti çekti

Netflix, oldukça radikal bir karar alarak, sinemalarda film gösterimi konusunda resti çekti. Artık Netflix, sinemalarda film gösterimi gerçekleştirmeyecek gibi görünüyor.

Netflix'in uzun süredir başında bulunan film departmanı lideri Scott Stuber, son günlerde şirketten ayrıldı, bu da bir dönemin sona erdiği anlamına geldi. Stuber'ın ayrılığı sonrasında şirketin film sayısını azaltacağı ve daha düşük bütçeli filmlere odaklanacağı daha önce bildirilmişti. Ancak görünüşe göre, şirketin film kısmında yapacağı değişiklik bundan ibaret değil. Netflix yönetiminden gelen son açıklama, şirketin sinemalarla olan bağını tamamen koparacağını gösteriyor.

Netflix, resti çekti

Netflix, orijinal içerik üretimine başladığı ilk yıllarda Hollywood'a kendini kabul ettirmeye çalıştı ve daha prestijli projelere yönelerek sinemalarda gösterim yapma konusunda bazı esneklikler gösterdi. Ancak şirket, filmlerini başlangıçta sinemalarda gösterip ardından dijital platformda yayınlamayı hiçbir zaman kabul etmedi. Özellikle ödül sezonunda iddialı olacak yapımları için sinemalarda gösterim yapma pratiğini benimsedi. Ancak şimdi, bu yaklaşımdan vazgeçildiği görünüyor.

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, filmlerini artık sinemalarda göstermeyeceklerini açıkladı. Bajaria, "Kullanıcılarımız film izlemeyi seviyorlar ve bu filmleri Netflix'te izlemek istiyorlar." diyerek bu kararı savundu. Bajaria, filmlerini sinemalarda gösteren Amazon ve Apple gibi rakip platformlara atıfta bulunarak, bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ancak Netflix'in odak noktasının dijital platformlar olduğunu ifade etti.

Bu açıklamaların destekleyici bir örneği olarak, Netflix'in bu hafta paylaştığı 2024 programında ödül sezonunda etkili olabilecek filmlerin yer almaması dikkat çekiyor. Şirket, geçmiş yıllarda The Irishman, Marriage Story, Roma gibi iddialı yapımlarla öne çıkmıştı, ancak bu yıl bu tür yapımların programda olmaması, şirketin yeni stratejisini yansıtıyor gibi görünüyor.