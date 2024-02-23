Netflix geçen hafta en çok izlenen 10 filmi açıkladı

Netflix en çok izlenen filmleri belirledi. İŞte, 12-18 Şubat arasında Netflix'te en çok izlenen filmler

Netflix'te 12-18 Şubat haftası en çok izlenen filmler belli oldu. Netflix, dili İngilizce olan ve olmayan filmleri izlenme sayılarına göre ayrı ayrı listeliyor. Bunlar dışında Türkiye'de en çok izlenen 10 film de var. İşte, en çok izlenen filmler...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER TOP 10

1- Kül:

Gökçe kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan’ın sahibi olduğu yayınevine gelen kitaplardan Kül’ün hikayesinde bulur. Peşine takıldığı bu gizemli hikaye, Gökçe’ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden yaşatırken, Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa sürede paramparça olmasına neden olur.

2- Çılgın Hırsız 3:

80'lerin çocuk yıldızıyken süper kötüye dönüşen Balthazar'ı yakalayamayan Gru işini kaybeder ama bir ikiz kardeşi olduğunu öğrendiğinde hayatı yeniden renklenecektir.

3- Top Gun Maverick:

Donanmanın en iyi havacılarından biri olarak otuz yılı aşkın bir süre hizmet eden Maverick, bir grup TOPGUN mezununu özel ve tehlikeli bir görev için eğitir.

4- Einstein ve Atom Bombası:

Einstein, Nazi Almanyası'ndan kaçtıktan sonra neler yaşandı? Arşiv görüntülerinden ve Einstein'ın kendi sözlerinden faydalanan bu belgesel-drama, bir dâhinin zihnini inceliyor.

5- Şeytan Marka Giyer:

Üniversite mezunu bir genç, bir moda dergisinin acımasız editörünün asistanı olarak başarıya ulaşmak için zorlu bir mücadele verirken kendi gücünü ve tarzını keşfeder.

6- Aşk Oyunu:

Zekice flört taktiklerine sahip New Yorklu bir spor yazarı, beklenmedik bir şekilde aşık olur. Acaba herkese pas vermekten vazgeçip topu bu sefer kendine saklayabilecek mi?

7- Allah Yazdıysa Bozsun:

Arkadaşının nişanlısı ile evlendiğini gördüğü rüyadan etkilenen Irmak, duygularını bastırmaya ve damat adayından köşe bucak kaçmaya çalışsa da onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

8- Abis:

İsveç'in Kiruna kasabası giderek batarken Frigga, ailesi ile dünyanın en büyük yer altı madeninde güvenlik şefi olarak çalıştığı işi arasında kalır.

9- Öldür Beni Sevgilim:

Mali sorunlarla boğuşan bir çift, birbirlerini öldürecek raddeye gelmiştir. Piyangoda büyük ikramiyeyi kazandıklarında ise aralarında gerçek bir ölüm-kalım savaşı başlar.

10- Çılgın Hırsız 2:

Gru kızlarına bakmak için kötü adamlığı bıraktığında gizli bir teşkilat onu, kötülükle savaşması için işe alır.