Netflix'in 2023 ikinci yarı izlenme raporu! En çok izlenen film ve dizi hangisi?

Netflix, son dönemde platformunda yayınlanan film ve dizilerin izlenme rakamlarını paylaştı. Yayımlanan kapsamlı rapora göre, 2023'ün ikinci yarısında en çok izlenen film Leave the World Behind olurken, en çok izlenen dizi ise live-action One Piece uyarlaması oldu.

En popüler film ve diziler açıklandı

Netflix, izleyiciyle buluşan yapımların izlenme verilerini içeren detaylı bir rapor yayınladı. Rapora göre, Ethan Hawke, Julia Roberts ve Mahershala Ali gibi ünlü isimlerin yer aldığı Leave the World Behind filmi, 2023'ün ikinci yarısında 121 milyon izlenmeye ulaşarak en çok izlenen film oldu. Öte yandan, One Piece'in live-action uyarlaması da 72 milyon izlenme rakamıyla dikkat çekti. Bu süreçte, One Piece anime serileri de toplamda 50 milyon izlenme aldı.

Netflix'in izleyici kitlesinin ilgisini çeken diğer yapımlar arasında ise Dear Child, Lupin 3. sezon, The Witcher 3. sezon, Sex Education 4. sezon, Beckham, Who is Erin Carter?, CoComelon 8. sezon, Virgin River 5. sezon ve The Lincoln Lawyer 2. sezon yer aldı. Ayrıca, Wednesday, Red Notice ve Squid Game gibi daha önce yayınlanmış ancak hala yüksek izlenme rakamlarına ulaşan yapımların varlığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.