Netflix'in gözdesi: The Platform'un devam filmi için ilk görseller ortaya çıktı

Netflix'in sevilen bilim-kurgu filmi The Platform'un devamı olan The Platform 2 için heyecan dorukta. Dört yıl aradan sonra izleyicilerle buluşacak olan film, ilk görselleriyle merak uyandırdı.

Netflix'in fenomen bilim-kurgu filmi The Platform'un devamı olan The Platform 2'nin ilk görselleri meraklı izleyicilerle buluştu. İspanya yapımı olan ve büyük beğeni toplayan film, dört yıl aradan sonra izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

The Platform'dan kareler geldi

2019'da yayınlanan The Platform, Netflix'in en popüler orijinal filmlerinden biri haline geldi. İzleyicilerin ilgisini çeken film, beklenmedik bir başarı elde etti ve devam filmi beklentileri artırdı. Netflix, uzun süren bekleyişin ardından The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başladı ve ilk görselleri paylaştı.

Filmin merakla beklenen devamı, Platform'da yeni bir düzen kuran gizemli bir figürün hikayesini anlatacak. Ancak adaletin gerçekten sağlanıp sağlanamayacağı ve bu sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği The Platform, katlar arasında adaletin sınandığı bir kulede geçiyor. Bu kuledeki her gün, tepeden aşağıya yiyeceklerin servis edildiği bir platform bulunuyor ve bu platform, alt katlardaki mahkumlar için bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

The Platform 2'nin yayın tarihi ve detayları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, ilk görsellerin paylaşılması izleyicileri heyecanlandırdı ve filmin ne gibi sürprizlerle geleceği merak konusu oldu.