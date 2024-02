Netflix'ten güzel haber! İki yeni dizi geliyor

Netflix, Beni Kandıramazsın'ın başarısının ardından Harlan Coben'ın Özlüyorum Seni ve Run Away romanlarından uyarlanacak olan yeni dizilerini açıkladı.

Netflix, "Beni Kandıramazsın" dizisinin büyük ilgi görmesinin ardından Harlan Coben'ın iki daha çok satan romanını diziye uyarlayacağını duyurdu.

Netflix'ten iyi haber

Yeni diziler, yazarın "Özlüyorum Seni" ve "Run Away" adlı romanlarından esinlenerek hazırlanacak ve Quay Street Productions tarafından üretilecek. Amerikalı yazar Coben, kendi şirketi Final Twist Productions aracılığıyla yürütücü yapımcı olarak görev alacak.

Coben'ın son Netflix dizisi "Beni Kandıramazsın", 1 Ocak'ta dünya prömiyerini yapmış ve ilk iki haftasında 61 milyon izlenme sayısına ulaşarak 91 ülkede ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

"Özlüyorum Seni"nin çekimlerine ilkbaharda Britanya'da başlanacak. Roman, dedektif Kat Donavan'ın eski nişanlısının 18 yıl sonra bir arkadaşlık sitesindeki fotoğrafını görmesiyle gelişen gizemli olayları konu alıyor. Diğer yandan "Run Away", Simon'ın mükemmel hayatının, büyük kızı Paige'in kaçışıyla darmadağın olmasını anlatıyor.

"Beni Kandıramazsın", Coben'ın kitaplarından uyarlanan 8. dizi olma özelliğini taşıyor. Yazarın yapıtları 40'tan fazla dile çevrildi ve 80 milyondan fazla sattı. Kitaplarıyla tanınan yazar, "Eğer ters köşeleri sevmiyorsanız, aradığınız ben değilim" demişti.

Harlan Coben imzası taşıyan diğer yapımlar arasında "Safe", "The Stranger", "The Woods (Orman)", "The Innocent (Şantaj)", "Gone for Good", "Stay Close (Geçmişle Dans)" ve "Hold Tight (Asla Vazgeçme)" bulunuyor.