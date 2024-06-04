Onlar sinemanın efsaneleri! İşte tüm zamanların en çok beğenilen 3 filmi

Bu filmler izleyenlere seyir zevki yaşatıyor. İşte, tüm zamanların en çok sevilen 3 filmi...

Sinemanın büyülü dünyası, yıllar boyunca sayısız başyapıtlar üretti. Ancak bazı filmler var ki, izleyicilerin kalbinde ve zihinlerinde derin izler bıraktı. İşte tüm zamanların en çok beğenilen üç filmi...

Sinemanın en iyi 3 filmi

1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) - 1994

Frank Darabont’un yönetmenliğinde Stephen King’in kısa hikayesinden uyarlanan "The Shawshank Redemption", izleyicilerin ve eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı. Andy Dufresne (Tim Robbins) ve Ellis "Red" Redding (Morgan Freeman) arasındaki dostluğu ve Shawshank Hapishanesi'nde yaşanan umut dolu anları anlatan film, IMDb'de en yüksek puana sahip film olarak zirvedeki yerini koruyor.

2. The Godfather (Baba) - 1972

Francis Ford Coppola’nın yönettiği "The Godfather", Mario Puzo’nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Amerikan mafya ailesi Corleone'nin destansı hikayesini anlatan film, sinema tarihinin mihenk taşlarından biridir. Marlon Brando ve Al Pacino’nun unutulmaz performansları, filmi izleyicilerin gözünde ölümsüz kıldı.

3. The Dark Knight (Kara Şövalye) - 2008

Christopher Nolan’ın yönettiği ve Christian Bale’in Batman’i canlandırdığı "The Dark Knight", modern sinemanın en etkileyici süper kahraman filmlerinden biridir. Heath Ledger’ın Joker performansı, filmin başarısında büyük bir pay sahibi olmuştur ve ona ölümünden sonra En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırmıştır.