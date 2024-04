Quentin Tarantino, "son filmim" dediği filmi çekmekten vazgeçti

Hollywood'un efsanevi yönetmenlerinden Quentin Tarantino, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde merakla beklenen bir film projesinden bahsetmişti. Ancak, festivalde duyurduğu "The Movie Critic" adlı film projesinden vazgeçtiğini açıkladı.

Tarantino, projeden vazgeçti

Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde Quentin Tarantino, heyecanla beklenen film projesi "The Movie Critic"ten bahsetmiş ve izleyicileri meraklandırmıştı. Ancak Tarantino, filmdeki karakterin bir monoloğunu yapmaktan kaçınarak, film hakkında detay vermekten kaçınmış ve "Bekleyip görmemiz gerekiyor" demişti. Ancak şimdi, filmi bekleyenlerin umutları suya düştü çünkü Tarantino, projeden vazgeçtiğini açıkladı.

Hollywood'un efsanevi yönetmenlerinden biri olan Quentin Tarantino, onuncu filmiyle birlikte yönetmenlik kariyerine son vereceğini belirtmişti. Planlanan son filmi ise bir pornografik dergi için film eleştirmeni olan bir karakterin hikayesini anlatıyordu. 1977'de geçen filmde, Brad Pitt'in "Once Upon a Time.. in Hollywood" filmindeki karakterine benzer bir rol oynaması planlanıyordu.

Ancak, "The Movie Critic" projesinden memnun kalmayan Tarantino, senaryoyu revize etmek yerine tamamen yeni bir projeye odaklanmaya karar verdi. Bu yeni proje için sadece Brad Pitt'i oyuncu kadrosuna dahil etmekle kalmadı, aynı zamanda Kaliforniya eyaletinden 20 milyon dolarlık vergi indirimi de elde etti.

Quentin Tarantino daha önce de yetişkinlere yönelik bir "Star Trek" filmi teklifini reddetmişti. Ayrıca, 2022'de gündeme gelen sekiz bölümlük bir dizi projesi de bir sonuca ulaşmamıştı. Tarantino'nun gelecek projeleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.