Rebel Moon'dan yeni fragman geldi

Rebel Moon'dan yeni fragman geldi
Netflix'te izleyici ile buluşan Rebel Moon'un devam filminden ilk fragman geldi. Zack Snyder imzalı Rebel Moo 2, 19 Nisan'da yayınlanacak.

Zack Snyder'ın Netflix için hazırladığı Rebel Moon'un devam filmi olan Rebel Moon - Part 2: The Scargiver için ilk fragman yayınlandı. İlk film, 15 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmuştu ve Snyder'ın bir Star Wars filmi olarak tasarladığı ancak Lucasfilm tarafından kabul edilmeyince orijinal bir hikâyeye dönüştürdüğü bir projeydi.

Rebel Moon- Part 2: The Scargiver'dan fragman geldi

Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, A Child of Fire adlı ilk filmle başlayan hikâyenin ikinci ve final bölümünü oluşturacak. İlk filmin ardından Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına hızla başlayan Netflix, 19 Nisan 2024'te izleyiciyle buluşacak olan devam filminin fragmanını yayınladı.

İlk filmde tanıtılan asi grubunun, galaksinin kaderini belirleyecek büyük bir mücadeleye girişeceği anlaşılan Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, Snyder hayranları ve bilim kurgu sevenler tarafından heyecanla bekleniyor.

Ancak, Rebel Moon'un ilk filmi, eleştirmenler ve izleyiciler arasında beklenen başarıyı elde edemedi. Snyder'ın son dönem filmlerine yönelik eleştiriler ve düşük izleyici notları, devam filminin başarısı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Rebel Moon 2'nin, ilk filmin olumsuz algısını tersine çevirip çeviremeyeceği ise merak konusu.

Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, izleyicilerle 19 Nisan 2024'te buluşacak ve Zack Snyder'ın Netflix'teki bilim kurgu serüvenini tamamlayacak.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!