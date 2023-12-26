Rebel Moon'dan yeni fragman geldi

Netflix'te izleyici ile buluşan Rebel Moon'un devam filminden ilk fragman geldi. Zack Snyder imzalı Rebel Moo 2, 19 Nisan'da yayınlanacak.

Zack Snyder'ın Netflix için hazırladığı Rebel Moon'un devam filmi olan Rebel Moon - Part 2: The Scargiver için ilk fragman yayınlandı. İlk film, 15 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmuştu ve Snyder'ın bir Star Wars filmi olarak tasarladığı ancak Lucasfilm tarafından kabul edilmeyince orijinal bir hikâyeye dönüştürdüğü bir projeydi.

Rebel Moon- Part 2: The Scargiver'dan fragman geldi

Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, A Child of Fire adlı ilk filmle başlayan hikâyenin ikinci ve final bölümünü oluşturacak. İlk filmin ardından Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına hızla başlayan Netflix, 19 Nisan 2024'te izleyiciyle buluşacak olan devam filminin fragmanını yayınladı.

İlk filmde tanıtılan asi grubunun, galaksinin kaderini belirleyecek büyük bir mücadeleye girişeceği anlaşılan Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, Snyder hayranları ve bilim kurgu sevenler tarafından heyecanla bekleniyor.

Ancak, Rebel Moon'un ilk filmi, eleştirmenler ve izleyiciler arasında beklenen başarıyı elde edemedi. Snyder'ın son dönem filmlerine yönelik eleştiriler ve düşük izleyici notları, devam filminin başarısı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Rebel Moon 2'nin, ilk filmin olumsuz algısını tersine çevirip çeviremeyeceği ise merak konusu.

Rebel Moon - Part 2: The Scargiver, izleyicilerle 19 Nisan 2024'te buluşacak ve Zack Snyder'ın Netflix'teki bilim kurgu serüvenini tamamlayacak.