Serenay Sarıkaya'nın merakla beklenen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yayın tarihi belli oldu

Netflix'in yeni yerli dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi, merakla beklenen bir yapıma dönüştü. Peki, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin yayın tarihi ne zaman?

Netflix'in yeni yerli dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi, merakla beklenen bir yapıma dönüştü. Kimler Geldi Kimler Geçti adlı dizi için yayınlanan fragman, izleyicilere dizinin atmosferini ve temalarını gösterme fırsatı verdi. Netflix, dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağını da duyurdu. Peki, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin yayın tarihi ne zaman?

'Kimler Geldi Kimler Geçti' ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yönetmenliğini, bir başka Netflix yapımı olan "Şahmaran"ın yönetmeni Bertan Başaran üstleniyor. Senaryo ise daha önce "Aşk-I Memnu", "Kuzey Güney" ve "Medcezir" gibi yapımlarda çalışmış olan senarist Ece Yörenç'e ait. Yörenç, daha önce "Şimdiki Aklım Olsaydı" dizisinin senaryosunu hazırlamıştı.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekici. Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi deneyimli oyuncular dizide yer alıyor.

Romantik drama türündeki dizi, genç bir avukatın modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atmasını ve en yakın dostlarıyla yaşadığı maceraları konu alacak. Leyla Taylan adlı avukatın hikayesi, acı verici bir ayrılığın ardından başlayacak ve ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olarak "yılın boşanma davası"nda mücadele edeceği bir dava ile zirveye ulaşacak. Karşısında ise üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunacak.

Dizinin birinci sezonu 9 Mayıs'ta Netflix platformunda yayınlanacak.