Shrek 5 geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Shrek 5 geliyor! Çıkış tarihi belli oldu
Shrek 5 çıkış tarihi açıklandı. Shrek 5 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Uzun bir aradan sonra Shrek ve Donkey (Eşek), yeni bir macera için sinema perdesine geri dönüyor. DreamWorks Animation, Salı günü yaptığı açıklamada, Shrek serisinin beşinci filminin ne zaman geleceğini açıkladı.

Shrek, 2026'da geliyor

DreamWorks, bu heyecan verici duyuruyu klasik bir Smash Mouth şarkısıyla renklendirerek yaptı. Shrek serisinin ilk filminden beri popüler kültürün bir parçası haline gelen Smash Mouth'un "All Star" şarkısı, serinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Shrek 5'in duyurusu, serinin sadık hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. İlk filmden bu yana geçen yirmi yılın ardından, Shrek ve arkadaşlarının yeni maceralarını izlemek için sabırsızlanan izleyiciler, 1 Temmuz 2026'da sinemalara akın edecek gibi görünüyor. Yeni filmle birlikte, Shrek evreninin büyüsü ve mizahı yeniden hayat bulacak.

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