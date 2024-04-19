Sony Pictures, Paramount'u satın mı alacak?

Dünya sinema endüstrisinde büyük bir etkiye sahip olan Paramount'un, Sony Pictures tarafından satın alınma girişimi sektörde büyük bir heyecan yarattı.

Paramount, dünya sinema endüstrisinin devleri arasında yer alırken, Sony Pictures'ın şirketi satın alma girişiminde bulunması sektörde büyük yankı uyandırdı.

Henüz resmi bir teklif yapılmış değil

New York Times'ın yayımladığı habere göre, Sony Pictures, Paramount'u satın almak için harekete geçti ve bu hamlede ABD merkezli yatırım firması Apollo Global Management ile iş birliği yapma yoluna girdi.

Edinilen bilgilere göre, Sony ve Apollo Global Management arasında yapılan görüşmeler neticesinde Paramount'un satın alınması için bir ortaklık oluşturma planı üzerinde duruluyor. Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra'nın Apollo Global Management yetkilileriyle geçtiğimiz hafta görüştüğü belirtiliyor.

Ancak henüz resmî bir teklif yapılmış değil. New York Times'ın haberine göre, Sony ve Apollo Global Management, satın alma girişimi için net bir adım atmamış durumda. İki şirketin, potansiyel bir anlaşmayı ayrıntılandırmak için çalıştığı ifade ediliyor.

Bu girişim, medya endüstrisinde heyecan yaratırken, yatırımcılar için de olumlu bir etki yarattı. Haberin duyulmasının ardından Paramount Global hisseleri yaklaşık %9 oranında değer kazandı. Önümüzdeki dönemde medya sektöründe yaşanabilecek gelişmeler merakla bekleniyor.