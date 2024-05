Star Wars hayranlarını coşturan haber! Skeleton Crew'un yayın tarihi belli oldu

Galaktik maceraların efsanevi evreni Star Wars, heyecan verici bir dizi ile tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni Star Wars dizisi "Skeleton Crew"un yayın tarihi nihayet belli oldu.

Disney+'ın merakla beklenen yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew için artık beklenen tarih açıklandı. Dizi, gizem dolu bir maceraya atılan dört çocuğun hikayesine odaklanacak ve izleyicilerle yıl sonuna kadar buluşacak.

Skeleton Crew'in yayın tarihi

Star Wars evreninde dikkatler şu sıralar The Acolyte dizisine çevrilmiş olsa da Skeleton Crew'un da hayranları heyecanlandırıyor. CCXP etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen yönetmen Jon Watts, Skeleton Crew'un noel döneminde yayınlanacağını açıkladı. Bu da dizinin 25 Aralık civarında izleyicilerle buluşacağı anlamına geliyor.

Skeleton Crew, Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyor. Dizi, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuğun, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor.

Hikayesi ve yapılan açıklamalara göre, Skeleton Crew, 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere benzeyen bir iş olacak. Spielberg-vari bir tarzı yansıtması beklenen dizi, Star Wars evrenine farklı bir bakış açısı getirecek gibi görünüyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda tanınmış isimlerden Jude Law ve Kerry Condon da yer alıyor.