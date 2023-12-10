Stranger Things'in iptal edilen final sezonu sonunda geri dönüyor

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things, beşinci sezon için ocak ayında çekimlere başlama kararı aldı. Bu sezon aynı zamanda sevilen dizinin son sezonu olacak.

Hollywood'daki SAG-AFTRA ve WGA grevleri, Stranger Things'in beşinci sezon çekimlerini etkilemişti. Ancak geçici anlaşma ve resmi anlaşmanın ardından, dizinin beşinci sezonu için çekimlere başlanacağı belirtildi. İddialara göre, dizinin beşinci sezonu, 5 veya 8 Ocak'ta çekimlere başlayacak.

Stranger Things finali çekimleri başlıyor

Grevlerin başladığı 2 Mayıs tarihinde, dizinin hazırlıkları ertelenmiş ve hayranlar, beşinci sezonun geleceği konusunda endişeli hale gelmişti. Ancak, yapılan anlaşma sonrasında dizinin final sezonunun çekimlerine başlanacak olması bekleniyor.

Dizinin beşinci sezonunun senaryosu önceden hazırlandığı halde, Duffer Kardeşler ve ekip, grev nedeniyle çekimlere erteleme kararı almıştı. Şimdi, Atlanta'da gerçekleştirilecek çekimlerin, dizinin yayın kuruluşunun 2024'e girmesiyle eski temposuna döneceği düşünülüyor.

Dizinin beşinci sezonunun, 2025 yılında yayımlanması bekleniyor. Bu final sezonunda, dizinin önceki sezonlarında gördüğümüz tüm kadro, izleyicilerle buluşacak. Greve katılan ve senaristlerin yanında duran Duffer Kardeşler, dizinin kalitesini koruma kararı almışlardı ve şimdi hayranlar, beklenen final sezonunun çekimlerine başlamak için gün saymaya başlayabilirler.