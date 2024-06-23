Tam not alan dünyanın en iyi 3 Hint filmi

Bu üç film, sadece Hint sinemasının değil, dünya sinemasının da en iyi örnekleri arasında yer alıyor.

Hint sineması, Bollywood’un renkli ve coşkulu dünyasından çıkıp uluslararası platformlarda büyük ses getiren birçok başyapıta imza atmıştır. İşte, hem eleştirmenlerden tam not almış hem de geniş kitlelerce sevilmiş, dünyanın en iyi 3 Hint filmi...

Dünyanın en iyi 3 Hint filmi

1. Dangal (2016):

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Başroller: Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra

"Dangal", gerçek bir hikâyeye dayanan ve ilham verici anlatımıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran bir başyapıttır. Film, eski bir güreşçi olan Mahavir Singh Phogat’ın, kızlarını başarılı güreşçiler olarak yetiştirme mücadelesini anlatır. Toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyan bu hikâye, sadece Hindistan’da değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Aamir Khan’ın etkileyici performansı ve filmdeki duygusal derinlik, "Dangal"ı unutulmaz kılan unsurlar arasında yer alır.

2. 3 Idiots (2009):

Yönetmen: Rajkumar Hirani

Başroller: Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor

Rajkumar Hirani'nin yönetmenliğini yaptığı "3 Idiots", eğitim sistemini ve toplumsal baskıları mizahi ve eleştirel bir dille ele alan bir film olarak büyük beğeni topladı. Film, Hindistan’ın en prestijli mühendislik okulunda okuyan üç arkadaşın hikâyesini anlatır. Aamir Khan, R. Madhavan ve Sharman Joshi’nin performansları, filmin başarısında büyük rol oynar. "3 Idiots", eğlenceli anlatımı ve derin mesajlarıyla izleyicileri hem güldüren hem de düşündüren nadir filmlerden biridir.

3. Lagaan (2001):

Yönetmen: Ashutosh Gowariker

Başroller: Aamir Khan, Gracy Singh

Bir başka Aamir Khan klasiği olan "Lagaan", İngiliz sömürge döneminde geçen epik bir spor-drama filmidir. Fakir bir köyde yaşayan halkın, yüksek vergilere karşı kriket maçında İngilizlere meydan okumasını konu alır. Filmin tarihi dokusu, dramatik kurgusu ve heyecan verici kriket sahneleri, "Lagaan"ı izlenmesi gereken bir başyapıt yapar. Film, Oscar’da En İyi Yabancı Dilde Film kategorisinde aday gösterilmiş ve dünya çapında büyük övgü almıştır.