"The Batman Part II"nun vizyon tarihi ertelendi

"The Batman Part II"nun vizyon tarihinin bir yıl ertelenmesiyle ilgili üzücü bir haber duyuldu. Robert Pattinson'ın Kara Şövalye olarak yer aldığı ilk filmin devamı olan bu yapım, büyük bir bekleyişle karşılanıyordu. Ancak, Warner Bros. tarafından yapılan açıklamaya göre, film için planlanan vizyon tarihi değiştirildi.

"The Batman Part II"nun hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Filmin vizyon tarihi bir yıl ertelendi.

"THE BATMAN PART II"NUN VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye can verdiği ve Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda olduğu ilk film, 2022'de gösterime girmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Ancak, Warner Bros. tarafından yapılan duyuruya göre, devam filminin vizyon tarihi değiştirildi.

İlk film, dünya genelinde 772 milyon dolarlık bir gişe başarısı elde etmiş ve devam filmi için büyük beklentiler oluşturmuştu. Ancak, şimdi Warner Bros. tarafından yapılan son açıklamaya göre, "The Batman Part II"nun vizyon tarihi bir yıl ertelendi.

Filmin asıl olarak 3 Ekim 2025'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak, yayımlanan son vizyon takvimi güncellemesine göre, yeni gösterim tarihi 2 Ekim 2026 olarak belirlendi. Bu gecikme, filmin yapım sürecindeki bazı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir, ancak hayranlarının heyecanını korumak için ek süre verilmesinin önemli olduğu düşünülüyor.