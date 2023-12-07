The Last of Us'ın 2. sezonunun yayınlanacağı tarih belli oldu

The Last of Us'ın 2. sezonunun yayınlanacağı tarih belli oldu
HBO, bu yılın başlarında yayımladığı The Last of Us dizisinin ikinci sezonu hakkında açıklama yaptı. Böylece genel olarak ikinci sezonun yayım tarihi de belli oldu.

HBO Max, popüler video oyunu The Last of Us'ın dizi uyarlaması olan ikinci sezonunun çıkış tarihini duyurdu. HBO Max'in tanıtım videosuna göre, The Last of Us'ın ikinci sezonu 2025 yılında seyircilerle buluşacak. Bu yeni sezon, The Last of Us: Part II adlı video oyununun uyarlaması olacak.

Dizi, bluTV aracılığıyla Türkiye'deki seyircilere ulaşıyor. Henüz ikinci sezonun içeriği hakkında kesin bilgiler bulunmasa da, dizinin Emmy Ödülleri'nde aday gösterilmesi ve geniş bir hayran kitlesine sahip olması, yeni sezonun da büyük ilgi göreceğini işaret ediyor.

The Last of Us, video oyun dünyasında büyük başarı elde etmiş ve oyuncular tarafından sevilmiş bir yapım. Dizisi de bu başarıyı devam ettirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. İkinci sezonun 2025 yılında yayımlanacak olması, hayranları heyecanlandıracak ve dizinin geleceği hakkında beklentileri artıracaktır.

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