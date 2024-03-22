'The Sims' film oluyor! The Sims'in yapımcısı kim olacak?

'The Sims' film oluyor! The Sims'in yapımcısı kim olacak?
Bilgisayar oyunları dünyasının sevilen serisi "The Sims", heyecan verici bir gelişmeyle sinemaya uyarlanıyor.

Uzun soluklu bilgisayar oyunu serisi "The Sims", canlı aksiyon filmi uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Bu heyecan verici gelişmenin arkasında ise ünlü oyuncu Margot Robbie ve prodüksiyon şirketi LuckyChap bulunuyor.

The Sims film uyarlaması geliyor

Marvel Studios'un "Loki" dizisinin başarılı yönetmeni Kate Herron, filmin yönetmen koltuğuna oturacak ve senaryo çalışmalarında Briony Redman ile birlikte çalışacak.

"The Sims" oyuncuları, sanal avatarları üzerinden birçok farklı aktiviteyi kontrol edebildiği için popülerlik kazanmıştı. Oyuncular, ev inşa etmekten aşık olmaya, çocuk büyütmekten karakterlerini öldürmeye kadar çeşitli seçeneklere sahipti. İlk oyun 2000 yılında piyasaya sürüldü ve zamanla genişletme paketleri ve yeni oyunlarla büyüdü.

20th Century Studios, 2007 yılında "The Sims"i beyaz perdeye taşımak için harekete geçti ancak proje, Disney Fox'un satın alınmasıyla iptal edildi.

Yeni film projesi ise tamamen farklı bir bakış açısıyla yeniden tasarlanacak. Henüz hikayenin nasıl şekilleneceği veya projenin detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yapımcı koltuğunda ise Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr tarafından yönetilen LuckyChap prodüksiyon şirketi bulunuyor. Filmin yapımcılığını ise Vertigo Entertainment'tan Roy Lee ve Miri Yoon üstlenecek. Ayrıca, oyunun yayıncısı Electronic Arts da projenin yaratıcı süreçlerinde yer alacak.

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