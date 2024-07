Ubisoft'un efsane oyunu Watch Dogs'un film uyarlaması sonunda gerçek oluyor

Uzun yıllar süren bekleyişin ardından, Watch Dogs'un film uyarlaması hayata geçiyor.

2012 yılında E3 etkinliğinde dikkatleri üzerine çeken Ubisoft'un açık dünya macera oyunu Watch Dogs, sonunda beyaz perdeye taşınıyor. 10 yılı aşkın bir süredir söylentilerle gündeme gelen film projesi, nihayet gerçeğe dönüşüyor.

Çekimler başladı

Ubisoft, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Watch Dogs filminin çekimlerinin başladığını duyurdu. Paylaşımda bir çekim tahtası fotoğrafı yer alırken, "Lights_Camera_Action.exe" başlığı kullanıldı. Bu duyuru, oyunun hayranlarını heyecanlandırdı ve film projesinin nihayet somut adımlar attığını gösterdi.

IGN'nin bildirdiğine göre, Watch Dogs filminin ilk duyurusu 2016 yılında Sony'nin GamesCom basın toplantısında yapılmıştı. O dönemde, Sony ve Ubisoft Partners'ın New Regency ile iş birliği yaparak Aiden Pearce'in veri korsanlığı macerasını beyaz perdeye taşıyacaklarını açıklamışlardı. Ancak o zamandan beri projenin ilerleyişi hakkında çok az bilgi paylaşılmıştı.

Geçtiğimiz ay Ubisoft, Watch Dogs filminin bu yaz çekimlere başlayacağını duyuran bir basın bülteni yayınladı. Bu bültende, filmin oyuncu kadrosunda The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes'in aktörü Tom Blyth ve Talk to Me filminden tanınan Sophie Wilde'ın yer alacağı belirtildi. Filmin yönetmen koltuğunda Mathieu Turi otururken, senaryo ise 2021 Netflix bilim kurgu filmi Oxygen'in yazarı Christie LeBlanc tarafından yazıldı. Senaryonun yeniden yazımı ise Victoria Bata tarafından gerçekleştiriliyor.

Watch Dogs, oyunculara Aiden Pearce karakteriyle modern bir metropolde veri korsanlığı yapma imkanı sunan bir oyun olarak dikkat çekmişti. Pearce, yüksek teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış, her noktaya ulaşabilen bir sunucu tarafından denetlenen bir şehirde, kişisel bir intikam hikayesinin peşinden gidiyordu. Oyunun bu gerilim dolu atmosferi, beyaz perdeye nasıl yansıtılacak merak konusu.