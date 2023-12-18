Wednesday dizisinden spin-off gelebilir

Sinemada sık sık karşımıza çıkan ve bir filmin geçmişini ya da geleceğini anlatan yapımlar (spin-off) çekme mantığı, yayın platformlarında da yaygınlaşır hale geldi. Şimdi de bu durum Wednesday için de gelecek gibi görünüyor.

Hollywood'da ve şu anda yayın platformlarında sıkça gördüğümüz bir trend, popüler film evrenlerini genişleten yapımların ortaya çıkmasıdır. Bu eğilim, öne çıkan karakterlere odaklanan spin-off yapımların yapılmasını içeriyor. Son örnek olarak, Netflix'in Wednesday dizisindeki Fester Amca karakterine odaklanacak bir dizi yapmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Wednesday için spin-off gelebilir

Netflix'in Wednesday dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görmüş ve platformun en başarılı yapımlarından biri oldu. Dizi, 250 milyon saatlik izlenme süresine ulaşarak ve viral bir dans akımıyla büyük popülerlik kazanarak Netflix'in en iyi işlerinden biri haline geldi. Şu anda Wednesday, platformun en çok izlenen İngilizce içeriği konumunda. Dizinin ikinci sezonu için çalışmalar devam ederken, Netflix'in Fester Amca karakterine odaklanacak ayrı bir dizi üzerinde düşündüğü belirtiliyor.

Wednesday dizisinde Fred Armisen tarafından canlandırılan Fester Amca karakteri, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Bu popüler karakterin kendi dizisinin olup olmayacağı henüz kesin değil. İlk olarak, yazarların karakter için güçlü bir hikaye oluşturması gerekecek. Ardından, firma oyuncu ve yönetmenle anlaşmalı ve dizinin çekim takvimi uygun olmalı. Ancak Fester Amca'nın kendi dizisi üzerinde düşünülmesi, karakterin izleyiciler arasında ne kadar ilgi gördüğünü ve geniş bir hayran kitlesi bulunduğunu gösteriyor.