Yeni Açlık Oyunları filmi o tarihte izleyiciyle buluşacak

Suzanne Collins'in 2025 yılında yayınlayacağı "Hasatta Gündoğumu" adlı romanından uyarlanacak yeni "Açlık Oyunları" filmi, 2026 yılı Kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Sinemaseverler, 2026 yılında Suzanne Collins'in yeni romanına dayanan bir başka "Açlık Oyunları" filmi ile Panem dünyasına geri dönecek. Geçtiğimiz Kasım ayında vizyona giren "Açlık Oyunları: The Ballad of Songbirds and Snakes" filmi, dünya genelinde 337 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu başarının ardından Lionsgate, serinin devam edeceğini duyurdu ve yeni filmle ilgili heyecan verici detaylar paylaşmaya başladı.

Yeni film: "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu"

Suzanne Collins'in 2025'te yayımlanacak "Hasatta Gündoğumu" adlı romanı, 20 Kasım 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Bu yeni yapım, orijinal serinin hayranlarını yeniden heyecanlandırırken, Panem'in derinliklerine inerek yeni karakterler ve hikayelerle seriyi zenginleştirecek.

Francis Lawrence yeniden yönetmen koltuğunda

"Açlık Oyunları" serisinin önceki filmlerini yöneten Francis Lawrence, bu yeni projede de yönetmen koltuğuna oturmak için görüşmelerini sürdürüyor. Lawrence'ın başarılı yönetmenliği, serinin hayranları tarafından büyük takdir toplarken, yeni filmle birlikte Panem'in karanlık ve tehlikeli dünyasını bir kez daha beyaz perdeye taşıması bekleniyor.