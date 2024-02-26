''Yok artık'' dedirtecek, The Undoing benzeri 6 dizi

Bu içeriğimizde The Undoing benzeri dizileri sizler için derledik. 2020 yılında Netflix'te yayımlanan The Undoing, o dönem birçok izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. İşte, The Undoing benzeri 6 dizi önerisi...

İlk bölümünden itibaren seyircisini kendisine bağlayan 2020 yapımı The Undoing, New York'un seçkinlerinin lüks ama her zaman göz alıcı olmayan yaşamlarıyla sarmalanmış, gerilim, gizem ve mahkeme salonu dramasının parlak bir örneği olarak önümüze çıkıyor. Bu psikolojik gerilim, merak seviyesini giderek artıran bir seviyede aldatma, aşk ve ihanetten oluşan karmaşık bir dokuyla örülüyor.

İşte, The Undoing yapımı 6 dizi önerisi...

SHARP OBJECTS

Yıl: 2018

2018 Tür: Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem

Psikolojik Gerilim, Dram, Gizem IMDb: 8

"Gone Girl"ün yazarı Gillian Flynn'in bir gazetecinin bir dizi vahşi cinayeti haber yapmak için memleketine döndüğü romanının bu uyarlamasında Amy Adams başrolde. Sharp Objects, karakterlerinin ruhlarının karanlık köşelerini The Undoing ile aynı yoğunlukta keşfeden, psikolojik kıvrımlar ve dönüşlerle dolu, yavaş yavaş açılan bir dizi. Dizi, güney gotik atmosferini ustalıkla kullanarak aile, travma ve geçmişin hayaletleri üzerine bir hikâye örüyor. Sharp Objects dizisi kişilik bozuklukları, Munchausen sendromu, travmalar, yas, alkol kullanım bozukluğu gibi adli vakaların ve psikiyatristlerin karşılaştığı diğer çeşitli temalarla hikâye katmanlarını örüyor.

BİG LİTTLE LİES

Yıl: 2017

2017 Tür: Dram, Gizem, Kara Mizah

Dram, Gizem, Kara Mizah IMDb: 8.4

HBO 2020 yılında The Undoing yapımıyla bizleri ekran başına kilitlemeden üç yıl kadar önce, varlıklı yaşamın zenginliğini cinayet ve yalanlarla harmanlayan bir başka başyapıt olan Big Little Lies vardı. Aralarında Reese Witherspoon, Nicole Kidman (yine, çünkü neden olmasın?) ve Shailene Woodley'nin de bulunduğu, Hollywood'da "Kadroya bak be!" dedirten isimlere sahip olan dizi, görünüşte mükemmel hayatlara sahip üç annenin cinayet noktasında çözülen yaşamlarının derinliklerine dalıyor. Dizi, Monterey, Kaliforniya'nın nefes kesici arka planında geçen duygular, sırlar ve yalanlarla dolu bir rollercoaster.

BROADCHURCH

Yıl: 2013

2013 Tür: Suç ve Gizem Draması

Suç ve Gizem Draması IMDb: 8.4

New York'un silüetinden İngiliz sahillerine geçen Broadchurch bizlere farklı bir yoğunluk sunuyor. David Tennant ve Olivia Colman, birbirine sıkı sıkıya bağlı küçük bir toplumda genç bir çocuğun ölümünü araştıran dedektifleri canlandırıyor. Dizi, gerilim yaratma ve karakterleri izleyiciye katman katman tanıtmada ustaca tasarlanmış. Ayrıca biz izleyicileri en sonuna kadar tahminlerde bulunmaya zorluyor. Kederin, sırların ve şüphenin küçük bir kasabadaki etkisinin betimlenişi duygusal derinlik ve gizemlerle yankılanıyor.

MİNDHUNTER

Yıl: 2017

2017 Tür: Suç Draması, Psikolojik Gerilim

Suç Draması, Psikolojik Gerilim IMDb: 8.6

The Undoing'in psikolojik yönü ilgisini çekenlerin hoşuna gidecek Mindhunter, güdülerini anlamak için seri katillerin zihinlerine dalıyor. Gerçek seri katillerin hikâyelerinin bu şekilde ustaca bir araya getirilmesi büyüleyici bir izleme deneyimi yaşatıyor. Manson, Co-ed Katili, BTK ve Son of Sam gibi figürlerin ve onların karmaşık hikâyelerinin sunumu, sürükleyici suç yapımlarını sevenlerin beğenisini kazanacak. Jonathan Groff ve Holt McCallany, 1970'lerin sonunda modern seri katil profillemenin gelişimine öncülük eden FBI ajanlarını canlandırıyor. Bu dizi sadece suçun kendisine odaklanmakla kalmıyor, suçun arkasındaki psikolojiyi de derinlemesine inceliyor.

THE NİGHT OF

Yıl: 2016

2016 Tür: Dram

Dram IMDb: 8.4

Riz Ahmed'in başrolde olduğu dizide tıpkı The Undoing gibi her şeyi değiştiren bir geceyle başlayan bir suç dramasına şahit oluyoruz. Partilerle geçen bir gecenin ardından genç bir adam uyandığında birlikte olduğu kadının vahşice öldürüldüğünü görür ve neler olduğunu hatırlamaz. The Night Of, The Undoing'in merkezindeki gibi gerçek ve algı temalarımızı sorgulayarak, hukuk sisteminin arka planını, kamuoyunun etkisini ve ana karakterin suçlamalar karşısında geçirdiği kişisel dönüşümü inceliyor.

THE AFFAİR

Yıl: 2013 - 2017

2013 - 2017 Tür: Dram, Gizem, Psikolojik dram

Dram, Gizem, Psikolojik dram IMDb: 7.9

Evlilik dışı bir ilişkinin duygusal ve psikolojik etkilerini inceleyen The Affair, tıpkı The Undoing'e benzer biçimde hafıza arasındaki karmaşık dinamikleri araştırıyor. Gizli bir ilişkiye karışan iki karakterin bakış açıları arasında bölünmüş bir anlatıya sahip olan dizi, öznellik ve eylemlerimizin sonuçları hakkında ilgi çekici bir keşif sunuyor. Hikâye, her bir karakterin olayları kendi bakış açısından ya da hatırladığı şekilde anlatmasıyla yavaş yavaş açılıyor. Bu diziyi bizce diğerlerinden ayıran en özgün yönü, her karakterin hikâyeyi farklı bir şekilde algılaması veya hatırlaması. Gerçeği söyleyenin kim olduğunu asla tam olarak bilemediğiniz bu dizide, kendinizi sürekli tahmin yürütürken bulabilirsiniz.