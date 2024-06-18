Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Ian McKellen hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Ian McKellen, tiyatro oyunu sırasında sahneden düştü. Olay üzerine hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ian McKellen, geçtiğimiz akşam Londra'da sahne aldığı Noel Coward Tiyatrosu'nda talihsiz bir kaza geçirdi. "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki Gandalf rolüyle milyonlarca hayran kazanan McKellen, sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı.

BEKLENMEDİK KAZA NEDENİYLE OYUN ERTELENDİ

Ian McKellen, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü "Player Kings" adlı tiyatro oyunu için sahneye çıkıyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde sahneden düşmesi, oyunun ertelenmesine neden oldu. Planlanan gösteri, yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi ve seyirciler salondan ayrıldı.

Olay anında tiyatro salonunda bulunan izleyiciler, kazanın ani bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Tanıklara göre, 85 yaşındaki oyuncu sahneden düştükten sonra acı içinde bağırdı ve sahnenin önündeki boşluğa yığıldı. Seyirciler, büyük bir üzüntü ve endişe içinde olayı izlemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Ian McKellen'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, yaşından dolayı bir süre müşahede altında tutulacak. Tedavisi devam ederken, taburcu edilme tarihi henüz netleşmedi. McKellen'ın oynadığı "Player Kings" oyununun yeniden sahneye ne zaman döneceği de belirsizliğini koruyor.