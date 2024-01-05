100 milyon lirayla kaçtıkları iddia edilmişti! Kıvanç ve Beril Talu'dan şok eden ifadeler!

"Var Böyle Tipler" olarak da bilinen Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu, Türkiye'ye geri döndü. Gözaltına alınan Talu çiftinden şaşırtan açıklamalar geldi.

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" ile tanınan Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu'nun, iddialara göre 100 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirip Türkiye'yi terk ettikleri belirtilmişti.

Ancak son gelişmelerle birlikte, çiftin Gürcistan'dan gelen bir uçakla Türkiye'ye döndükleri ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandıkları açıklandı.

TALU ÇİFTİ DOLANDIRICILIK İDDİALARINI REDDETTİ

İfadeleri alınan Kıvanç ve Beril Talu'nun, suçlamaları reddettikleri ve iddialara karşı kendilerinin borç para aldıklarını savundukları ortaya çıktı. Çiftin, "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dediği öğrenildi.