2024 Paris Olimpiyatları'a yapay zeka etkisi!

2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi yapay zeka ortağı olan Intel, etkinliğin daha verimli hale gelmesi için çeşitli yapay zeka destekli hizmetler ve araçlar kullanacağını açıkladı.

2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi yapay zeka platformu ortağı olan Intel, etkinliğin bugüne kadar düzenlenmiş en teknolojik etkinlik olması için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, daha verimli bir etkinlik sağlamak amacıyla çeşitli yapay zeka destekli hizmetler ve araçlar kullanacaklarını duyurdu.

Yayın saniyeler içinde tüm dünyaya iletilerek canlı yayın yapılabilecek

Sosyal medya denetiminden sporcu eğitimine ve yayıncılığa kadar farklı alanlarda kullanılacak olan yapay zeka, 26 Temmuz'da başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önemli bir rol oynayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yapay Zeka Gündemi etkinliğinde konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, bu etkinliğin büyük bir spor etkinliğinde yapay zekanın kullanımına yönelik genel bir stratejinin oluşturulduğu ilk etkinlik olacağını vurguladı.

Oyunları daha ilgi çekici hale getirmek için organizatörlerle iş birliği yapan Intel, Paris'teki birçok olimpiyat mekanında taraftarların performanslarının hangi olimpiyat sporcusuyla eşleştiğini görebilecekleri yeni bir spor deneyimi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca şirket, arşiv videolarını Olimpiyat Müzesi'nde her yaş grubundan hayranın erişebileceği 3D dijital eserlere dönüştürerek Olimpiyat Oyunları mirasının korunması ve sürdürülmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Intel'in Emergent AI Laboratuvarı tarafından geliştirilen bir çözümle, videolar nöral nesne klonlama kullanılarak dönüştürülecek ve uygulamalı bir deneyim sunacak.

Ayrıca Intel donanımları, IOC'nin yayın çalışmalarına destek olmada kritik bir rol oynayacak. Xeon destekli yayın sunucuları, canlı TV sinyalini milisaniyeler içinde 8K/60FPS/HDR olarak kodlayacak ve sıkıştıracak. Bu sayede yayın saniyeler içinde tüm dünyaya iletilerek canlı yayın yapılabilecek.