3 ay suyun dibinde kalan iPhone 12, çalışır halde bulundu

ABD'de bir dalgıç, nehrin dibinde tamamen çalışır hâlde bir iPhone 12 buldu. Yosunlar arasında kalan telefon 3 ay geçmesine rağmen hala çalışıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir dalgıç, suyun dibinde bulduğu iPhone 12'nin 3 ay boyunca nehirden çıkmadan çalışır durumda kaldığını keşfetti. Kasım ayında Stanislaus Nehri'nde temizlik yapan Lee isimli dalgıç, yosuna bulanmış bir iPhone 12 buldu. Telefonu temizleyip kuruması için kenara koyan Lee, 16 Kasım'da şarja taktığında cihazın tamamen çalıştığını fark etti.

3 ay suyun dibinde kaldı ama yine de çalıştı

Dalgıç, telefonun şifresiz olduğunu belirleyerek içindeki fotoğraf ve kişilere ulaştı. Son fotoğrafın 4 Eylül tarihinde aynı nehirde çekilen bir video olduğunu gören Lee, telefonun 3 aydan uzun süre suyun altında çalışır durumda kaldığını belirtti. Şu ana kadar telefonun sahibini bulamayan Lee'nin arayışı devam ediyor.

Apple, iPhone 12 ve sonraki modellerini geçici olarak suya dayanıklı olarak tasarlıyor. Ancak bu olay, telefonun su altında uzun süre dayanma kapasitesini göstermesi bakımından dikkat çekici bir istisna oluşturuyor. Apple'ın cihazları, su girişini önleyen contaları sayesinde belirli bir süre su altında kalabiliyor. Bu durum, önceki yıllarda da benzer şekilde suya dayanıklı olan iPhone'ların keşfedilmesiyle gündeme gelmişti. Ancak, her iPhone'un aynı şekilde dayanıklı olacağını garanti etmek mümkün değil. Kullanıcılar, su temasından kaçınma konusunda dikkatli olmalıdır.