50 bin TL altı, fiyat/performans oranı yüksek motosikletler

2024 yılında Türkiye'de motosiklet fiyatları giderek yükselmeye devam ediyor. Bu durum, bütçenize uygun bir motosiklet bulmayı oldukça zorlaştırabilir. Ancak, geniş çaplı bir araştırma sonucunda, en uygun fiyatlı motosikletleri sizin için listeledik. Bu modellerle bütçenizi zorlamadan sürüş keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Motosiklet tutkunları için uygun fiyatlı seçenekler arasında kaybolmak artık çok daha kolay! 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de motosiklet fiyatları yükselmeye devam ederken, bütçenize uygun bir motosiklet bulmak zorlaşmış olabilir. Ancak, geniş kapsamlı bir araştırma sonucunda, en uygun fiyatlı motosikletleri sizin için listeledik.

EN UYGUN FİYATLI MOTOSİKLETLER

Kuba CG 50 Pro New (₺42.959) CG 50 Pro, tek silindirli 50 cc motoru ve 5 vitesli şanzımanı ile sınıfının öne çıkan modellerinden biri. Hava soğutmalı motoru ve 9 litrelik yakıt tankıyla dikkat çekerken, mükemmel denge sağlayan boyutlarıyla da sürücülere konfor sunar.

Kuba Space 50 Pro (₺43.078) Space 50 Pro, CVT şanzımanı ve hava soğutmalı motoruyla ön plana çıkar. 230 kg azami yük kapasitesi ve 5 litrelik yakıt tankıyla ekonomik bir tercih sunar, özellikle şehir içi sürüşler için idealdir.

Kuba Bluebird (₺38.794) Bluebird, CVT şanzımanı ve hava soğutmalı motoruyla dikkat çeker. 246 kg azami yük kapasitesi ve 5,5 litrelik yakıt tankıyla şehir trafiğinde öne çıkar, ayrıca estetik bir görünüme sahiptir.

Mondial 50 Turismo (₺42.207) Turismo, geniş sele tasarımı ve dijital gösterge paneliyle dikkat çeker. 5,5 litrelik yakıt tankı ve çevreci Euro 4 uyumlu egzoz sistemiyle sürüş keyfi sunar, estetik tasarımıyla da göz doldurur.

Mondial 50 ZNU ec (₺47.706) ZNU ec, 150 kg azami yük kapasitesi ve güvenlik önlemleriyle öne çıkar. Euro 4 uyumlu egzoz sistemi ve 5,5 litrelik yakıt tankıyla performans ve konforu bir arada sunar.

Falcon Nitro 50 (₺49.557) Nitro 50, hava soğutmalı motoru ve özel hava giriş sistemiyle öne çıkar. 5 litrelik yakıt kapasitesi ve estetik tasarımıyla pratik ve ekonomik bir sürüş sunar.

Falcon New Soft 50 (₺49.569) New Soft 50, hava soğutmalı motora sahiptir ve ekonomik kullanım sunar. 4,4 litrelik yakıt kapasitesi ve 100 kg azami yük kapasitesiyle ideal bir tercihtir.

Volta RS5 (₺47.325) RS5, hava soğutmalı motor ve CVT aktarma tipiyle dikkat çeker. 150 kg yük kapasitesi ve 4 litre depo hacmiyle ekonomik bir sürüş sunar.

RKS Bıtter 50 (₺44.722) Bıtter 50, CVT şanzımanı ve hava soğutmalı motoruyla öne çıkar. 6,2 litrelik yakıt tankı ve estetik tasarımıyla fark yaratır.

RKS Azure 50 Pro (₺41.412) Azure 50 Pro, hava soğutmalı motor ve kompakt tasarımıyla dikkat çeker. 230 kg azami yük kapasitesi ve 5 litrelik yakıt tankıyla dayanıklı bir seçenektir.