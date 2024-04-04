Adidas'tan Alman milli takımı formalarında radikal karar! O numarayı kullanmak yasak
Adidas, Alman milli takım formasının "44" numarasıyla kişiselleştirilmesini yasakladı. Bu adım, numaranın Nazi sembolleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle alındı.
Adidas 44 numaralı formayı neden yasakladı?
Tarihçi Michael König'in Alman milli takımının forma görsellerini paylaşmasıyla başlayan tartışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. König, "44" numaralı formaların, Adolf Hitler rejimi altındaki "Schutzstaffel" (SS) sembolünü çağrıştırdığını belirtti. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve Adidas'ın bu tasarıma son vermesi talepleriyle sonuçlandı.
Adidas, önceden taraftarların formaları isimleriyle veya özel numaralarla kişiselleştirmesine izin veriyordu. Ancak, "44" numarasının çağrıştırdığı anlamların farkına varılmasıyla birlikte şirket, online mağazasındaki kişiselleştirme seçeneğini hızla devre dışı bıraktı. Bu adım, Adidas'ın hassas konulara karşı duyarlılığını gösterirken, taraftarlar arasında da olumlu bir geri dönüş aldı.