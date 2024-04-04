Adidas'tan Alman milli takımı formalarında radikal karar! O numarayı kullanmak yasak

Adidas, 44 numaralı Alman milli takımı formalarının hem satışını hem de üretimini yasakladı. Peki Adidas'ın bu 44 numaralı formaları yasaklamasının sebebi ne?