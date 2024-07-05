Alfabenin 27. harfi nerede? 27. harfe ne oldu?

İngilizcede kaç harf var? İngilizcede 27. harf nerede? 27. harfe ne oldu?

Bir TikTok kullanıcısı, İngiliz alfabesinde aslında 26 değil, 27 harf bulunduğunu iddia etti.

Alfabenin 27. harfi nerede?

CHIP Online'ın haberine göre; İngiliz alfabesinde Z harfinden sonra 27. harf olarak, "&" ile gösterilen "ve işareti" bulunuyor ve bu işaret orijinal İngiliz alfabesinin bir parçası. Sadece artık insanlara bu detay öğretilmiyor.

Kullanıcının açıklamasına göre eskiden alfabeyi okurken, öğrencilerin Z'den sonra sadece "ve" demelerine izin verilmiyordu. Bunun yerine, sembolden önce "per se" diyerek sembolü ayırt etmeleri öğretildi. Yani alfabe ...Q R S T U V W X Y Z & olarak devam ediyordu ve son sembol "ampersand" olarak okunuyordu.

Bu harf çocuklara öğretilen tekerlemelerde de kullanılıyordu. Ancak 19. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde, ampersand kullanılmaya kullanılmaya alfabeden düşmüştü.

Dünya çapında kabul görmüş bir işaret

Yine de bugün & işareti İngilizce'de sıkça kullanılırken, dünya çapında da "ve" sembolü olarak kabul edilmiş şekilde hayatına devam ediyor. Ayrıca matematikte de yine mantık işlem operatörü olarak "ve" anlamına geliyor.