Anime dünyasında bir dönem kapanıyor! Ünlü stüdyo iflasını açıkladı

Anime stüdyosu Gaimax, iflas başvurusunda bulundu.

Anime ve bilim-kurgu severlerin gönlünde taht kurmuş yapımlara imza atan ünlü stüdyo Gaimax, 40 yıllık bir geçmişin ardından kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Neon Genesis Evangelion, Gurren Lagann ve FLCL gibi efsanevi animelerin yaratıcı gücü olan Gaimax, yıllardır süregelen finansal zorluklar ve yönetim sorunları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Marka, Studio Khara çatısı altında devam edecek

Gaimax, kurulduğu ilk yıllarda büyük bir potansiyele sahipti. Ancak kısa sürede yönetim sorunları yaşamaya başladı. 90'lı yıllarda vergi kaçırma suçlamaları ile gündeme gelen stüdyo, Evangelion'ın yönetmeni Hideaki Anno'nun stüdyosu Khara tarafından açılan davalar başta olmak üzere birçok hukuki mücadele ile boğuştu. Bu süreçler, stüdyonun mali yapısını ciddi şekilde sarstı.

Özellikle 2012 yılından sonra borçlarını ödemekte zorlanan Gaimax, 29 Mayıs'ta iflas başvurusunda bulunduğunu resmen açıkladı. Stüdyo çalışanları, bu durumu firmanın yönetim tarzına bağlayarak, yöneticilerin Gaimax'ı bir işletme gibi değil, kişisel mal varlıkları gibi kullandığını iddia etti.

Gaimax stüdyo olarak kapanacak olsa da marka, Studio Khara çatısı altında yaşamaya devam edecek. Telif hakları ve bazı projeler Khara'ya devredilecek. Yapılan açıklamalara göre, Khara, Gaimax'ın eserlerini farklı firmalar ve yapımcılara devretmeyi planlıyor. Bu sayede Gaimax’ın yaratıcı mirası, farklı ellerde hayat bulmaya devam edecek.