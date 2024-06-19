Arda Güler Google aramalarında zirveye oturdu

Google aramalarında Arda Güler terimi, en yüksek arama hacmine ulaştı.

EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç, hem sahada hem de internette büyük bir yankı uyandırdı. A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, attığı müthiş golle sadece maça değil, aynı zamanda internet aramalarına da damga vurdu.

Google tarafından paylaşılan verilere göre, Arda Güler ismi maç saatlerinde en yüksek arama hacmine ulaştı.

Geceye damga vuran isim Arda Güler

EURO 2024 finallerinin ilk maçında A Milli Takımımızın en parlak isimlerinden biri olan Arda Güler, ceza sahası dışından attığı harika golle geceye adeta damgasını vurdu. Bu gol, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Arda'nın performansı, taraftarların ve futbolseverlerin ilgisini çekerken, Google aramalarında da büyük bir patlama yaşandı.

Google aramalarında rekor yükseliş

Google Türkiye'nin "Bu Akşam Tüm Dünya" başlığıyla paylaştığı verilere göre, Arda Güler terimi maç saatlerinde küresel çapta en yüksek arama hacmine ulaştı. Google'ın metriklerinde 100 olan en yüksek seviyeye erişen aramalar, Arda'nın dünya genelinde ne kadar ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.