Avatar 3'ün çıkmasını beklerken, alınan karar herkesi şaşırttı!

Avatar filmi, sinema dünyasında devrim başlatarak büyük bir üne sahip oldu ve dünya tarihinde gelir barajını geçen ilk film oldu. Henüz üçüncü bölümü çekilen Avatar filminin devamının da çekileceği duyuruldu.

Avatar filmi, sinema dünyasında 3D devrimini başlatarak büyük bir öneme sahip olmuş ve aynı zamanda dünya tarihinde 1 milyar dolar gelir barajını aşan ilk film olma başarısını elde etmişti.

AVATAR SERİSİ SON BULMAYACAK

Kısa bir süre önce beyaz perdede gösterime giren Avatar 2'nin ardından ünlü yönetmen James Cameron, serinin üçüncü bölümünü çekmeye hazırlanıyor ve Avatar 3'ün yaklaşık 2 sene sonra vizyona gireceği belirtiliyor.

Ancak Avatar serisinin burada sonlanmayacağı görünüyor. Sinema gelirleri, dijital gelirler, video oyunları ve hediyelik eşya satışlarıyla önemli bir gelir kaynağı olan Avatar serisinin altıncı ve yedinci filmlerinin planlandığı duyuruldu. Başlangıçta seriyi beş filmle tamamlamayı planlayan James Cameron, Avatar'a olan devam eden ilgiyi göz önünde bulundurarak bu sayıyı artırma kararı aldı.

Ancak James Cameron'ın verdiği bir demeç, hayranları şaşırttı. Cameron, sonraki üç film için planlamaların yapıldığını ancak serinin bundan sonra da devam edebileceğini açıkladı. Ancak bu noktada bayrağı devredeceğini belirterek, hayatın ölümlü olduğunu ve sınırlarının olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, serinin devamı için fikirlerini kağıda dökmeye başladığını vurguladı.

Avatar 3'ün çekimleri devam ederken, Cameron'ın 70 yaşına gireceği bu yıl, eğer sağlık durumu elverirse 80'li yaşlarına kadar film yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Cameron'ın Avatar'ı Star Trek ve Star Wars gibi bir evrene dönüştürmek istediğini ifade etmesi dikkat çekti. Avatar'ın henüz genç bir evren olduğunu ve potansiyelini keşfetmek için daha fazla zaman gerektiğini belirtti. Star Wars ve Star Trek gibi uzun ömürlü serilere örnek vererek, Avatar'ın da benzer bir kültürel etkiye sahip olabileceğini ifade etti.