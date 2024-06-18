Bayrakları asma vakti geldi! Uluslararası "En İyi Müze" ödülü bizde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de bulunan Efes Deneyim Müzesi'nin çok önemli bir ödül aldığını açıklayarak, müzenin "En İyi Müze" ödülünü aldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Efes Antik Kenti'nde bulunan "Efes Deneyim Müzesi"nin Las Vegas'ta düzenlenen etkinlikte "En İyi Müze" ödülünü aldığını açıkladı.

Efes Deneyim Müzesi, dikkat çeken müzelerin başında geliyor. Bu müzeye girdiğiniz zaman, Antik Efes dönemini en yeni görüntüleme ve ses teknolojileriyle tecrübe etme imkanı buluyorsunuz.

Bakan Ersoy da bu eşsiz müzenin ödül aldığını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en iyisi "Efes Deneyim Müzesi" ????

Unesco dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzemiz Las Vegas'ta #EnİyiMüze ödülüne layık görüldü. ????

Teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta kendi alanında rakiplerini geride bırakan müzemiz bu prestijli ödülle adını dünyaya da duyurmuş oldu.

Dünyanın en seçkin müzelerini ardında bırakan Efes Deneyim Müzemizi tebrik ediyor, dünyanın en iyisi olma yolculuğunda müzemize emek veren herkese teşekkür ediyorum."