Birleşik Krallık, akıllı cihazlara yeni güvenlik yasağı getiriyor

Birleşik Krallık, internete bağlı akıllı cihazların güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir yasa başlattığı duyurdu.

Birleşik Krallık hükûmeti, internete bağlı televizyonlar, bebek telsizleri, hoparlörler gibi "akıllı cihazlar" için yeni bir yasa başlattı. Bu yasa, bu cihazların daha güvenli hâle gelmesini sağlayarak tüketicilerin daha güvenli bir deneyim yaşamasını amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre, bu yeni kanun, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve zayıf noktaların giderilmesi için önemli adımlar içeriyor.

Kolay tahmin edilebilir şifreler artık kullanılamayacak

Birleşik Krallık'ta akıllı cihaz satan kuruluşlar, üç ana maddeye uymak zorunda kalacaklar. İlk olarak, cihazların şifre prosedürlerinin daha güvenli hâle getirilmesi gerekecek ve basit şifrelerin kullanılması engellenecek. Örneğin, "12345" veya "admin" gibi kolay tahmin edilebilir şifreler artık kabul edilmeyecek.

İkinci olarak, cihazlarda ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarının nasıl bildirileceği konusunda net bir yol belirlenecek.

Birleşik Krallık yetkililerine göre, bu düzenleme dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yasa, tüketicileri korumanın yanı sıra siber saldırganlara karşı da ciddi bir engel oluşturacak. Kanunlara uymayan perakendecilerin ise ciddi para cezalarıyla karşılaşması bekleniyor.