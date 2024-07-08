Boeing 737 Max skandalı! Ödeyeceği ceza belli oldu

ABD Adalet Bakanlığı ile Boeing, 346 kişinin hayatını kaybettiği 737 Max kazalarıyla ilgili anlaşmaya vardı.

ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan trajik kazalara karışan "Boeing 737 Max" tipi uçaklarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kararını açıkladı. Yapılan anlaşma sonucunda, Boeing'in 243,6 milyon dolar ceza ödemesine ve uyum ile güvenlik programları için 455 milyon dolar bütçe ayırmasına karar verildi.

346 kişi hayatını kaybetti

Boeing'in 2018-2019 yılları, şirket tarihindeki en kara dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan iki ayrı uçak kazası, toplamda 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu kazalar, Boeing'e duyulan güveni ciddi şekilde sarstı ve birçok havayolu şirketi, Boeing 737 Max uçaklarını hangarlara çekerek sorunun çözülmesini bekledi. Türkiye'deki havayolu şirketleri de bu önlemleri alanlar arasında yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan karar, Boeing 737 Max kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarını memnun etmedi. Aileler, bu anlaşmanın yetersiz olduğunu belirterek, anlaşmanın reddedilmesi için gerekli yasal başvuruları yapacaklarını açıkladılar. Kazada yakınlarını kaybeden aileler, Boeing'in para cezalarını ödemeye alışık olduğunu ancak güvenlikle ilgili gerekli çalışmaları yapmadığını savunuyorlar.

Ailelerin tepkileri, Boeing'in daha önce benzer bir durumu yaşamasından kaynaklanıyor. 2021 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi ile yapılan anlaşma kapsamında, Boeing aynı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Ancak bu anlaşma, kazalara yol açtığı iddia edilen uçuş kontrol sistemi ile ilgili yanlış yönlendirmeler yapıldığı gerekçesiyle ABD'li savcıları tatmin etmemişti.