Boğaların kırmızı pelerine olan öfkesinin ardında yatan gerçekler

Boğalar kırmızı pelerine çok sinirlenir. Peki, boğalar neden çok kızar? İşte, detaylar..

Bir matador, elinde kırmızı bir pelerinle arenaya çıkar ve boğaya doğru yürümeye başlar. Sahne, adeta bir arena savaşı gibi gözükür. Ancak bu gösteri, tamamen bir yanıltmacadan ibarettir. Boğaların kırmızı renge karşı öfkelenmesi, aslında gerçek değildir.

Gerçekten kırmızı renk mi onları kızdırır?

Boğalar, doğası gereği kızgın hayvanlar olarak bilinirler. Ancak bu öfkenin nedeni, genellikle kırmızı renkle ilişkilendirilse de aslında daha derindir. Erkek boğalarda yüksek seviyede bulunan testosteron hormonu, agresif davranışların temelini oluşturur. Diğer yandan, boğalar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde korunma içgüdüsüyle öfkeli tepkiler verebilirler. Bu durumda, boğaların ne kadar tehlikeli olabileceklerini tahmin etmek zor değildir.

Boğaların sinirlenmesine neden olan şey, matadorların ellerinde salladıkları, uçuşan pelerindir. Üstelik boğalar, renk körü oldukları için kırmızı renkten etkilenmezler.

Matadorlar kırmızı pelerin kullanır?

Bunun nedeni, geleneksel boğa güreşlerinin İspanya'da ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilir. "Muleta" olarak adlandırılan bu pelerin, boğa güreşlerinin simgesi haline gelmiştir. Ayrıca kırmızının insanlarda heyecan ve etkilenme yarattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak, boğaları kızdıran şeyin kırmızı renkle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçekler, sahnedeki gösterinin aslında bir yanıltmaca olduğunu gösteriyor. Binlerce insanın tezahüratları, matadorun elinde salladığı pelerinler ve yüksek ses, boğaları sinirlendirmek için kullanılan araçlardır. Ancak gerçeklik, kırmızı rengin bu deneyime dahil olmadığını gösteriyor.