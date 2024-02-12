Cips paketlerinin içindeki beyaz şeridin ne işe yaradığını duyunca şok olacaksınız!

Cips paketlerindeki beyaz şeritler aslında önemli bir işlevi yerine getiriyor ve gereksiz bir ayrıntı değiller. İşte, bu şeritlerin cips paketlerine dahil edilmesinin 3 farklı sebebi...

Günlük hayatımızın vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan cips paketlerinin üzerinde sıklıkla gördüğümüz beyaz şeritler, aslında pek çoğumuzun dikkatini çekmeyen detaylar arasında yer alır. Ancak bu beyaz şeritler, göründükleri kadar basit değillerdir. Bu haberimizde, cips paketlerindeki beyaz şeritlerin sırlarını keşfedecek ve neden bu kadar önemli olduklarını sizler için derledik. İşte, detaylar...

CİPS PAKETİNDEKİ BEYAZ ŞERİTLER NE İŞE YARIYOR?

Kodlama:

Bu beyaz şeritlerde genellikle çeşitli kodlar bulunur. Ruffles, Lays, Doritos gibi markaların paketlerinde genellikle 10 haneli kodlar yer alır. Bu kodları markanın uygulamasına okutarak veya markanın ilgili web sitesine ad, soyad, adres ve cep telefonu bilgileriyle giriş yaparak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Tazeliği Koruma:

Cipslerin bayatlaması, tüketici deneyiminde sıkça karşılaşılan bir problemdir. Bu beyaz şeritlerin cipsi bayatlamaktan korumak için kullanıldığı düşünülüyor. Şeridi koparıp paketten ayırarak, yarım kalan cipsin ağzını bağlamak mümkündür.

Tüketimi Kolaylaştırma:

Çoğu cips paketi, içindeki cipslerin %50'sinden fazlasının hava ile dolu olabilir, bu da alttaki cipslere ulaşmayı zorlaştırabilir. Beyaz şeridi kullanarak paketi alttan bastırarak veya şeritten destek alarak bir cips kasesi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde cips tüketimi daha kolay ve rahat hale gelir.