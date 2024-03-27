Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen yaşama veda etti

Devrim otomobilinin üretim ekibinde de yer alan Gündüz Sait Güngen 99 yaşında hayatını kaybetti.

TCDD'nin uzun yıllar hizmet veren isimlerinden ve Devrim otomobilinin üretim ekibinde yer alan Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında aramızdan ayrıldı.

Gündüz Sait Güngen kimdir?

İstiklal Savaşı gazisi Mehmet Adil Güngen'in oğlu olan Gündüz Sait Güngen, 1961 yılında üretilen Devrim otomobilinin amblemini ve "Devrim" yazısını tasarlayarak araca son dokunuşu yapmıştı.

TCDD'nin bursluluk sınavını kazanarak ABD'ye üniversite eğitimi için giden ve ardından yüksek mimar mühendis olarak Türkiye'ye dönen Güngen, uzun yıllar TCDD'de İnşat Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürü ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi kurucu öğretim üyesi olarak da önemli görevlerde bulundu.

Devrim otomobilinin üretiminde aktif rol alan Güngen, 15 Mayıs 1961'de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla aracın üretim sürecine katıldı ve 24 mühendisten biri olarak önemli bir rol üstlendi. 15 Mart'ta vefat eden Güngen, ailesi ve sevenleri tarafından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Güngen'in vasiyeti üzerine cenazesi Türk bayrağıyla örtüldü.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Devrim projesine katılmıştı

Gündüz Sait Güngen'in Devrim projesine dahil olma süreci ile bizzat dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından başlatılmıştı. Aldığı talimat üzerine Eskişehir'e giden ve çalışmalara başlayan Güngen, otomobilin kaporta bölümünde çalışıyordu. Gündüz Sait Güngen, 4 adet üretilen Devrim'i 129 günde hayata geçiren 22 mühendisten biri olarak kayıtlara geçmişti.