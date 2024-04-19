Dünya havalimanları sıralaması açıklandı! İşte en iyileri

Dünya havalimanları sıralaması açıklandı! İşte en iyileri
Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılı için dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. Peki, dünyanın en iyi havalimanları hangileri? İşte, detaylar...

Birleşik Krallık merkezli uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, yıllık geleneğini sürdürerek dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. Yapılan derinlemesine analizler sonucunda, her yönüyle öne çıkan havalimanları sıralandı. Listenin zirvesinde ise dikkat çekici isimler yer alıyor.

İstanbul Havalimanı da listede yer aldı

Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı, dünya genelinde en iyisi olarak seçildi. Müşteri memnuniyeti ve deneyimine dayanan değerlendirmeler sonucunda bu sonuca ulaşıldı. Tokyo Haneda Havalimanı ise en çok ziyaret edilen havalimanı olarak öne çıktı, 70 milyondan fazla ziyaretçisiyle listenin başında yer aldı.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı da kendine iki önemli ödül kazandırdı. Arnavutköy'de bulunan havalimanı, "Dünyanın En İyi Yemek Deneyimi Veren Havalimanı" seçilirken, aynı zamanda "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" unvanını da aldı.

Listede temizlik konusunda Tokyo Haneda Havalimanı, güvenlikte Roma Fiumicino Havalimanı, uygun fiyatlarla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ve en iyi personel performansıyla Münih Havalimanı gibi isimler de dikkat çekiyor. Skytrax'ın belirlediği en iyi havalimanları listesi, seyahat dünyasında önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

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