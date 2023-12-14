Dünyada dördüncüsü olacak! İstanbul'da Harry Potter mağazası geliyor

J.K. Rowling'in yazdığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin "Wizarding World" adlı mağazalarının dördüncüsü, 16 Aralık'ta İstanbul'a açılıyor. Bu mağaza dünyada dördüncü olacak.

J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisi, dünya genelinde büyük bir kült haline gelmiş ve milyonlarca hayran kazanmıştı. Serinin popülerliğiyle birlikte açılan Wizarding World dükkânları, serinin tutkunlarına özel deneyimler sunarak büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Türkiye'de, İstanbul'da bulunan Mall of İstanbul'da 16 Aralık'ta açılacak dördüncü Wizarding World mağazasıyla bu deneyim daha da genişleyecek.

Dünyada dördüncüsü olacak Harry Potter mağazası açılıyor

Sihir Dükkanı, Türkiye'nin ilk lisanslı Harry Potter partneri olarak dört yıldır Warner Bros. Discovery ailesi ile iş birliği yaparak hem üretici hem de perakendeci olarak faaliyet gösteriyor. 200 metrekarelik alanda hizmet verecek olan Wizarding World by Sihir Dükkanı, Harry Potter serisi ve onun yanı sıra Fantastik Canavarlar serisine ait 1500'e yakın lisanslı ürünü hayranlarına sunacak.

Mağazada, "Asa Seçimi", "Seçmen Şapka ile Hogwarts Binası'nı Bulma", "Görünmezlik Pelerinini Deneme", "9¾ Peronunda Fotoğraf Çekme" gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan mağaza, Harry Potter dünyasının büyülü atmosferini yaşamak isteyen hayranlar için özel bir mekan olacak.

Harry Potter serisi, haklarını elinde bulunduran Warner Bros.'a büyük bir ticari başarı getirmiş ve bu tür mağazalar aracılığıyla hayranlarını memnun etmeye devam ediyor. Wizarding World mağazaları, serinin evrenini yaşayan bir deneyime dönüştürerek, Harry Potter tutkunları için unutulmaz anılar yaratmayı amaçlıyor.