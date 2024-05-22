e-Devlet'te kaza tutanağı nasıl yapılır? Tutanak hangi kazalarda kullanılır?

e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Yeni e-Devlet Kaza Tutanağı hizmeti, kazaların ardından tutanak işlemlerini kolaylaştırarak, sigorta süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. İşte, detaylar...

Türkiye'nin dijital hizmet platformu e-Devlet, yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıktı. Artık kaza tutanaklarını doldurmak için kağıt ve kalemle uğraşmaya gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde kaza tutanağı oluşturulabilecek.

e-Devlet'e kaza tutanağı özelliği geldi

e-Devlet'in mobil uygulaması, iOS ve Android platformlarında yapılan son güncellemeyle birlikte "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliğine kavuştu. Bu yeni hizmet sayesinde, kazaya karışan sürücüler, kağıt formlar yerine cep telefonlarını kullanarak kaza tutanağını hazırlayabilecekler.

Yeni eklenen Kaza Tutanağı özelliği, kullanıcılara kağıt ve kalem kullanmadan kaza tutanaklarını hazırlama imkanı sunuyor. Bu tutanaklar, anında Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) sistemine iletiliyor ve sigorta sürecinin hızlanmasını sağlıyor. Böylece, kazaya karışan kişiler sigorta şirketlerini aramak veya tutanakları fiziki olarak iletmek zorunda kalmıyor; tüm süreç e-Devlet uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor.

e-Devlet'te kaza tutanağı nasıl oluşturulur?

Kaza tutanağı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Uygulamanızı Güncelleyin: Öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncelleyin ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Hizmeti Bulun: Uygulamanın arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazın ve "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın. Yeni Tutanak Oluşturun: "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin. Ruhsat Bilgilerini Girin: Kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin. Kaza Senaryosunu Hazırlayın: Kaza ekranındaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu oluşturun. Fotoğrafları Ekleyin: Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin. Sigorta Bilgilerini Girin: Sigorta bilgilerini girin. Tutanağı Kaydedin: Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra, SBM sistemine gönderimini yapın.

Hangi durumlarda kullanılabilir?

e-Devlet'in kaza tutanağı özelliğini kullanabileceğiniz durumlar şunlardır: