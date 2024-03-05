Eğitim seviyesi ile yaşlanma arasında ilişki tespit edildi

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, ebeveynlerinden daha yüksek seviyede eğitim almış çocukların daha yavaş yaşlandığını ortaya koyan önemli bir çalışma yaptı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, çocuklarının eğitim seviyesinin, ebeveynlerinden daha yüksek olduğunda daha yavaş yaşlanmayla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

EĞİTİM SEVİYESİ İLE YAŞAM SÜRESİNİ ARTIRIYOR

"Framingham Heart Study" adlı araştırmada, 1948'den bu yana 3 nesilden 14,106 katılımcının verileri incelendi ve eğitimin yaşlanma üzerindeki etkileri analiz edildi.

Araştırmacılar, katılımcıların yaşlanma hızını hesaplamak için DNA analizi ve kan testlerinden elde edilen verileri kullandılar. Bu analizde, çocukların eğitim seviyeleri ile ebeveynlerinin eğitim seviyeleri arasındaki farkın yaşlanma üzerindeki etkisi de incelendi.

Araştırmacılar, verileri değerlendirerek, katılımcıların ek bir her 2 yıllık eğitimi için yaşlanma hızının %2 ila %3 oranında yavaşlayabileceğini ve bu durumun ölüm riskini yaklaşık %7 azaltabileceğini belirledi. Bu çalışma, eğitim seviyesi ile biyolojik yaşlanma ve yaşam süresi arasındaki ilişkinin ilk kez gösterildiği kaydedildi.

Sonuçlar, ebeveynlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olan bireylerin daha yavaş yaşlanma eğiliminde olduğunu ve dolayısıyla daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebileceğini gösteriyor. Bu önemli araştırma, "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.