Eğitime yapay zeka dokunuşu! Eski OpenAI kurucu ortağı yeni bir okul kuruyor

Yapay zeka teknolojisi, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana eğitim dünyasında tartışmalara yol açtı. Birçok okul ve eğitim kurumu, yapay zeka ile ilgili sorunlarla karşılaşırken, bazıları bu teknolojiyi eğitim sistemine entegre etme yoluna gidiyor.

Andrej Karpathy, OpenAI'dan ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra, "AI+Education" odaklı yeni girişimi Eureka Labs'in lansmanını duyurdu. Bu yeni eğitim modeli, yapay zekanın eğitimde devrim yaratabileceği düşüncesiyle kuruldu. Eureka Labs, yapay zeka ve insan öğretmenlerin işbirliği içinde çalıştığı, sıfırdan inşa edilmiş bir eğitim sistemi sunmayı hedefliyor.

Karpathy'nin vizyonuna göre, insan öğretmenler ders planları oluştururken, dijital asistanlar sınıfta öğrencilere destek verecek. Bu sistem, Steve Jobs'un 1985'te dile getirdiği vizyonla paralellik gösteriyor. Jobs, etkileşimli bir istemci sayesinde öğrencilerin büyük filozoflar ve bilim insanları ile etkileşime geçebileceği bir eğitim modeli öngörmüştü.

Karpathy, bu vizyonu şu şekilde ifade ediyor:

"Fizik söz konusu olduğunda, her adımda size rehberlik edecek teorik fizikçi Richard Feynman ile birlikte çok yüksek kaliteli ders materyalleri üzerinde çalıştığınızı hayal edebilirsiniz."

