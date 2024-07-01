Emojiler ilk olarak ne zaman ortaya çıktı! Gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız

Günümüzde iletişimde önemli bir rol oynayan emojiler, yazılı metinlerde duyguları, düşünceleri ve tepkileri ifade etmenin yanı sıra, mesajlara renk ve anlam katıyor. Peki, emojiler ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?

Günümüzde dijital iletişimin ayrılmaz bir parçası haline gelen emojiler, mesajlaşırken duygu ve düşüncelerimizi daha etkili bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Emoji kullanmadan gönderilen mesajlar genellikle eksik ya da anlamdan yoksun görünüyor. Peki, emojiler ne zaman ortaya çıktı ve ilk emoji kim tarafından kullanıldı? İşte bu soruların cevapları...

Slovakya'da, bundan asırlar önce bir avukat ilk emojiyi kullanmış

Webtecno'nun haberine göre; Jan Ladislaides adındaki bir avukat, 1635 yılında hepimizin kullandığı emojilerin atasını çizmişti. Belediye hesaplarının belgelerini inceleyen avukat, kağıtlarda belgeleri onayladığına dair bir işaret koymalıydı.

Bunu da "gülen yüz" ile gerçekleştirdi. Sadece gülen yüz değil, bizim bugün ok ile gösterdiğimiz işaret emojisine benzer bir el figürü de çizmişti.

Araştırmayı yapan Trencin Peter Brindza, belgelerin 1600'lere ait olduğunu söylüyor

Her ne kadar asırlar önce bizim dijital dünyamızdan çok daha farklı olarak ilk surat ifadeli bir emoji kullanılsa da bizim bildiğimiz dijital anlamda ilk emojilerle 1999'da Japonlar sayesinde tanıştık.