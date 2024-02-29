En çok aranan diziler belli oldu! Listede iki Türkiye yapımı da var

Her yılın en çok aranan 5 dizisi listelendi. 2 Türk dizisi de listede yer aldı. Peki, listenin zirvesinde hangi dizi yer aldı? İşte, en çok aranan diziler…

Google’ın arama trendlerini ölçümleyen birimi Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule açık verilerinin incelenmesiyle oluşturulan çalışmada, en iyi yabancı diziler ve en popüler yabancı filmler listelendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, "İnternet, eğlence alışkanlıklarını değiştirirken, bir yandan da çeşitli dizi ve filmleri, kültürel fenomenlere dönüştürdü. Arama motoru pazarında yüzde 90’ın üzerindeki payıyla pek çok insan için internetin başlangıç noktası olan Google’ın verilerinden hareketle, 1999’dan günümüze popüler dizi ve filmleri ortaya koyduk" dedi.

EN ÇOK ARANAN DİZİLER BELLİ OLDU

Her yılın en çok aranan beş dizisini listeleyen araştırmada 'The Simpsons', 18 kez yer alarak zirvede konumlandı. 'The Simpsons'ı 'Game of Thrones', 'South Park', 'The Walking Dead' ve 'Family Guy' dizileri izledi.

İki Türkiye yapımı dizi de bu listede yer aldı. 'Sen Çal Kapımı', 2021’de en çok aranan diziler listesinde 'You Knock on My Door' ismiyle yer aldı. Ayrıca 'Yalı Çapkını' da 2023'ün en çok aranan ilk 5 dizisi arasında sıralandı.

Listenin hem güncel hem de eski sayılabilecek dizilere yer vermesinin verilerin doğruluğuna dair bir kanıt oluşturduğuna dikkat çeken Sivişoğlu şöyle konuştu:

"Çalışmadaki en çarpıcı verilerden biri de iki Türk dizisinin bu listede yer alması oldu. 8 Temmuz 2020'de yayımlanmaya başlayan ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı, 2021 en çok aranan diziler listesinde You Knock on My Door ismiyle yer aldı. Öte yandan Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını, 2023'ün en çok aranan ilk 5 dizisi arasında sıralandı. Bu dizilerin başarısı, sadece Türkiye’nin eğlence endüstrisinde ve dizi ihracatında yakaladığı ivmeyi vurgulamakla kalmayıp, yabancılar için Türkçe kursu talebini de dünya genelinde artırıyor.

1999'dan 2023'e kadar dünyanın en çok aranan ve en popüler dizileri arasındaki tüm yapımların yüzde 80’i, ABD yapımı. Yani 5 diziden dördünün ABD’de üretildiğini tespit ettik. The Vampire Diaries, Lost, The Sopranos, Grey's Anatomy, Friends gibi dizilerin de hâlâ popülaritesini koruduğunu düşündüğümüzde, sonuçlar şaşırtıcı olmuyor. Ancak, özellikle en popüler 5 diziden üçünün çizgi animasyon diziler olması dikkat çekici. Diğer yandan Türkiye, ABD’den sonra en çok yapımla bu listede yer alan ülke oldu. Türkiye’nin yanı sıra, Birleşik Krallık, İspanya, Hindistan ve Meksika yapımları internet tarihinin en çok aranan dizileri arasında görüldü."

Araştırmada ayrıca, en çok aranan film yapımlarına da ışık tutuldu. 1999-2023 yılları arasında en çok aranan filmler içinde Twilight serisi başı çekerken, Twilight’ı Harry Potter filmleri ve Spider-Man filmleri izledi.

2023’te kullanıcıların en çok merak ettiği iki film ise, Oppenheimer ve Barbie oldu.